Музыка российского композитора станет частью саундтрека GTA VI

Музыкант Дмитрий Лаврутов, имеющий российские и аргентинские корни, поучаствовал в создании саундтрека к GTA VI. Об этом артист сообщил в соцсети X.

© nsn.fm

Родом Лаврутов из Красноярска, а с 2022 года он проживает в Аргентине. Его композиция вошла в тизер GTA VI, выпущенный в связи с анонсом даты начала предзаказов. Композитор искренне поблагодарил студию Rockstar за оказанное доверие. По его словам, он никогда не думал, что его музыка прозвучит в игре, которой он искренне восхищается, и считает сотрудничество большой честью.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября — игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На текущей неделе разработчики назвали дату старта предзаказов (25 июня) и показали обложку проекта.

Второй (и пока финальный) трейлер GTA VI появился более года назад — 6 мая 2025 года. В нём представили центральных персонажей будущей игры, Джейсона и Люсию: им предстоит выживать в штате Леонида и распутывать масштабный заговор.

Ранее руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов сказал НСН, что российские пользователи смогут в полной мере оценить новую часть GTA VI, так как есть множество путей для покупки игры в России.