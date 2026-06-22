Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции

Сооснователь разработчика видеоигр Ubisoft Клод Гиймо погиб при крушении легкомоторного самолета во Франции. Ему было 69 лет. Инцидент произошел 19 июня. По данным Figaro, самолет Cessna 421, которым управлял Гиймо, разбился в районе аэродрома Ла-Боль. В авиакатастрофе погибли два человека — сам бизнесмен и его инструктор.

© Клод Гиймо / The Game Awards

В 1986 году Клод Гиймо вместе с четырьмя братьями основал Ubisoft, со временем компания стала одним из крупнейших игровых издателей мира. Под руководством семьи Гиймо вышли такие культовые игры, как Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia, и Tom Clancy’s.