ViewSonic выпустила 24-дюймовый 4K IPS монитор с частотой 160 Гц

ViewSonic представила игровой монитор VX24G26J-4K с диагональю 23,8 дюйма, разрешением 3840×2160 и частотой обновления 160 Гц. Сочетание необычное, обычно в этом классе ставят экраны с разрешением 1080p, сообщает Videocardz.

© Ferra.ru

Плотность пикселей 185 точек на дюйм. В мониторе используется IPS-матрица с временем отклика 1 мс, яркостью 400 нит, контрастностью 1000:1 и поддержкой 8-битного цвета.

Производитель заявляет покрытие 100% цветового пространства sRGB, 95% DCI-P3 и 95% Adobe RGB. Также есть поддержка HDR10 и сертификат DisplayHDR 400.

Особенность модели — специальное глянцевое покрытие с низким бликованием. Монитор поддерживает адаптивную синхронизацию, совместим с технологиями AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync.

© ViewSonic

Из разъёмов: один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 и выход для наушников. Подставка позволяет регулировать высоту, наклон, поворот и разворот экрана. Есть крепление VESA.

В Китае монитор появился в продаже по цене около 306 долларов в местной валюте.