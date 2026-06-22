Онлайн-игры становятся центром коммуникации для подростков

Онлайн-игры сегодня не являются альтернативой социальным сетям, а стали одной из главных причин для общения в них. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил директор креативного дивизиона Kokoc Group Василий Ящук.

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«Мне кажется, тезис о том, что подростки уходят из соцсетей в игры, слишком упрощает ситуацию. Игры сегодня – это не альтернатива социальным сетям, а одна из причин для общения в них. Подростки играют, но одновременно смотрят стримы, обзоры, обсуждают обновления, делятся контентом и состоят в игровых сообществах. Именно поэтому растут платформы вроде Discord, которые находятся на стыке общения, контента и игровых интересов. Корректнее говорить не об отказе от социальных сетей, а о смещении внимания в сторону сообществ по интересам, где игра становится центром коммуникации», – сказал специалист.

Ранее в СМИ сообщалось, что подростки ищут новые формы общения, активно используя для этого игровые платформы как альтернативу.