Team Falcons прошла в финал IEM Cologne Major 2026 в CS 2

Team Falcons с m0NESY прошла в финал IEM Cologne Major 2026 в CS 2
Team Falcons одолела Team Spirit в полуфинале Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:1 — 16:14 на Anubis, 8:13 на Mirage и 16:12 на Dust2.
Лучшими игроками серии стали Никола NiKo Ковач и россиянин Максим kyousuke Лукин, которые закончили с K/D 59-52 и 60-57 соответственно. Kyousuke вместе с Ильёй m0NESY Осиповым внесли огромный вклад в победу команды.
Благодаря победе Team Falcons проходит в финал, где встретится с FURIA. Для Финна karrigan Андерсона это шестой финал в рамках мэйджора. Team Spirit же покидает чемпионат на 3-4-м месте и зарабатывает $ 80 тыс.