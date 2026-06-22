Умер один из пионеров игровой музыки Бобби Принс

На 82-м году жизни скончался знаменитый американский игровой композитор и звукорежиссер Роберт Каскин "Бобби" Принс III. Как сообщает портал Legacy, музыкант ушел из жизни 16 июня 2026 года после продолжительной болезни.

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Более всего композитор, стоявший у истоков создания звукового дизайна для интерактивной индустрии, известен произведениями, написанными для классических игр 1990-х: Doom, Doom II: Hell on Earth, Wolfenstein 3D, Duke Nukem 3D, Rise of the Triad и Abuse.

"Его музыка определила целое поколение в игровой индустрии, но те, кто знал и любил Бобби, будут помнить его как талантливого, честного, скромного, верующего, смешливого и любящего человека", - говорится в некрологе на сайте.

В 2015 году у композитора был диагностирован колоректальный рак, он перенес операцию, однако год спустя врачи обнаружили новую опухоль. Тогда семье музыканта пришлось обратиться к почитателям его таланта, чтобы оплатить дорогостоящие курсы химиотерапии и последующие хирургические вмешательства.

До начала своей карьеры в игровой индустрии Принс успел послужить во Вьетнаме в качестве командира взвода армии США, работал в сферах психологического консультирования и юриспруденции.

В середине 1980-х его увлекла технология MIDI - он начал создавать музыкальные композиции и звуковые схемы для компьютерных игр, довольно быстро достигнув высокого мастерства в этом деле.

Саундтрек к культовому шутеру id Software Doom (1993), для которого также был использован созданный Владимиром Кузьминым синтезатор "Поливокс", заложил основу для будущих поколений игровой музыки. Многие критики отмечали, что Принс привнес в игры системы MS-DOS энергию хэви-метал.

В 2006 году за свои заслуги перед индустрией композитор получил награду Lifetime Achievement Award, 20 лет спустя саундтрек к Doom был официально включен в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки конгресса США.