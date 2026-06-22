HeavyGod получил трейдбан прямо во время матча G2

Четвертьфинал IEM Cologne Major 2026 между G2 Esports и Team Spirit прерван технической паузой. Во время третьей карты рифлер G2 Никита HeavyGod Мартыненко был кикнут с сервера и получил трейдбан — из-за этого он не может переподключиться к матчу.

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Трейдбан в CS 2 обычно выдаётся системой за подозрительную активность с предметами или срабатывание античита. Получить его посреди официального матча на мэйджоре — случай практически беспрецедентный.

G2 прошла в плей-офф мэйджора с последнего места, обыграв NAVI в решающем матче третьей стадии. Spirit вышла в четвертьфинал без поражений и проводит турнир без тренера — Сергей Hally Шаваев был госпитализирован перед стартом мейджора, а Дмитрий s0tf1k Форостянко не получил визу.