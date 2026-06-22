Riot Games показала новую карту для Valorant

Riot Games анонсировала новую карту Summit для Valorant во время финала Masters London 2026. Карта выйдет 24 июня со стартом четвёртого акта и сразу попадёт в соревновательный пул.

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Summit расположена в горах Китая и представляет собой тренировочную академию для радиантов. По лору именно здесь Sage обучалась до вступления в протокол Valorant.

Видео доступно на YouTube-канале VALORANT. Права принадлежат Riot Games.

Главная механика Summit — три закрываемых стены на точках A, B и в центре карты. В отличие от дверей на Lotus, эти стены нельзя поднять обратно или разрушить — они меняют карту до конца раунда, перекрывая ключевые линии обзора и пути ротации.

По словам разработчика, Summit компактнее последних карт вроде Corrode и Abyss. Акцент сделан на ближних и средних дистанциях — лучше всего себя проявят агенты вроде Omen и Iso. Карта имеет две точки закладки и три линии, но ощущается более динамичной за счёт постоянных изменений структуры.

В первые две недели игроки будут терять на 50% меньше RR за поражения на Summit, но получать 100% за победы. Также на семь дней откроется отдельная очередь только на Summit в режиме «Быстрая игра».