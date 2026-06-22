SanDisk представила SSD для PlayStation 5, который… стоит как три консоли Sony
SanDisk выпустила SSD для PlayStation 5. Т.н. Optimus GX PRO 850P официально одобрен Sony, доступны версии на 1, 2, 4 и 8 терабайт. Самый большой вариант стоит 2959 долларов… со скидкой.
Полная стоимость — 3699 долларов. За эти деньги можно купить три мощные PlayStation 5 Pro ($899).
Меньшие объёмы тоже недешёвые: 4 ТБ стоят 1499 долларов, а 2 ТБ — 759 долларов. При этом обычная PS5 стоит около 650 долларов, пишут СМИ.
SanDisk говорит, что диск оснащён специальным радиатором охлаждения, который подходит именно для разъёма в PS5 и PS5 Pro, и прошёл все тесты на совместимость. Ещё производитель объясняет рост цен глобальным дефицитом памяти для чипов.