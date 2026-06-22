Valve поздравила Counter-Strike с 27-летием

Valve опубликовала поздравление в честь 27-й годовщины Counter-Strike. Серия берёт начало 19 июня 1999 года, когда вышла первая публичная бета-версия — мод для Half-Life, созданный Минь Ле и Джессом Клиффом.

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Поздравление совпало с проведением плей-офф IEM Cologne Major 2026 — крупнейшего турнира по CS 2 в сезоне. Valve назвала мэйджор в Кёльне «Кафедральным собором Counter-Strike» и поблагодарила сообщество.

Спасибо за вашу страсть к игре. Именно вы делаете Counter-Strike любимым шутером от первого лица для тех, чей любимый шутер от первого лица — другая игра. С днём рождения, Counter-Strike.

За 27 лет серия прошла путь от любительского мода до одной из крупнейших киберспортивных дисциплин в мире.