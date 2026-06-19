18-летний slaxejezzz из Якутска заменил nota в составе PARIVISION по CS 2

PARIVISION объявила о втором изменении в составе по CS 2 за последние недели. 18-летний Вячеслав slaxejezzz Винокуров из Якутска заменил Эмиля nota Москвитина, который переведён в запас.

© Чемпионат.com

Slaxejezzz входит в топ-5 по рейтингу ELO в России и топ-11 в Европе на FACEIT, а также регулярно попадает в ежемесячный список перспективных игроков HLTV. Его рейтинг составляет 1,19 на 333 картах.

Slaxejezzz — игрок, за которым мы следили уже давно. Для своего возраста он показывает очень высокий уровень и большое желание развиваться. Хочу отдельно поблагодарить Эмиля. Он помог нам пройти путь от молодых амбициозных ребят до победителей тир-1 турнира.

Nota присоединился к PARIVISION в январе 2025 года и вместе с командой выиграл BLAST Bounty 2026 Season 1 — первый тир-1 трофей организации. Дебют slaxejezzz состоится на XSE Pro League 2026, который пройдёт с 1 по 12 июля в Гуанчжоу.