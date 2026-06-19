Бесплатные игры на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июнь 2026
Ежегодная летняя игровая засуха наступила — только новости о старте предварительных заказов GTA 6 немного разбавили тишину. А пока вы раздумываете, на что из крупных сентябрьских релизов потратить деньги, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.
Citizen Sleeper
В Epic Games Store отдают Citizen Sleeper — наполовину интерактивную книгу, наполовину RPG, вдохновленную правилами и механиками настольных ролевых систем. Игроку достанется роль спящего: киборга, сбежавшего от антиутопической корпорации, пока его настоящее тело гниет в долговой тюрьме. Чтобы сбежать от охотников за головами и найти новых друзей на космической станции в далеком уголке галактики, предстоит грамотно распоряжаться ресурсами и временем — самой ценной валютой. Игру можно бесплатно забрать до 25 июня.
ROBOBEAT
На раздачу в Epic Games Store также вышла ROBOBEAT — гибрид ритм-игры и шутера от первого лица, где игроку в роли матерого наемника нужно стрелять, попадая в ритм музыки. Игра предлагает тонны процедурно-сгенерированных уровней, roguelite-механики и динамичный электронный саундтрек. ROBOBEAT можно добавить на аккаунт до 25 июня.
Zenless Zone Zero
Спустя два года после релиза до Steam наконец добралась Zenless Zone Zero — один из трех крупных проектов HoYoverse, разработчиков Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Zenless Zone Zero сочетает боевую систему, похожую на Astral Chain и Bayonetta, с элементами социального симулятора в духе Persona. Хороший момент, чтобы приобщиться к игре, поскольку на днях состоялся релиз крупного обновления 3.0.
Order of the Sinking Star
На фестивале демоверсий Steam вышло много интересного, но один проект выделяется на фоне прочих. Джонатан Блоу, создатель культовых Braid и The Witness, наконец опубликовал демку своей первой игры за 10 лет — Order of the Sinking Star. Она будет головоломкой в стиле Sokoban, которая предложит более 1 000 уровней, уникальных персонажей с различными механиками, а также путешествие по странному магическому королевству. В демоверсии доступны свыше 100 уровней, причем прогресс можно будет перенести в полноценную версию игры на релизе.