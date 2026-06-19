Бесплатные игры на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июнь 2026

Ежегодная летняя игровая засуха наступила — только новости о старте предварительных заказов GTA 6 немного разбавили тишину. А пока вы раздумываете, на что из крупных сентябрьских релизов потратить деньги, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store отдают Citizen Sleeper — наполовину интерактивную книгу, наполовину RPG, вдохновленную правилами и механиками настольных ролевых систем. Игроку достанется роль спящего: киборга, сбежавшего от антиутопической корпорации, пока его настоящее тело гниет в долговой тюрьме. Чтобы сбежать от охотников за головами и найти новых друзей на космической станции в далеком уголке галактики, предстоит грамотно распоряжаться ресурсами и временем — самой ценной валютой. Игру можно бесплатно забрать до 25 июня.

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На раздачу в Epic Games Store также вышла ROBOBEAT — гибрид ритм-игры и шутера от первого лица, где игроку в роли матерого наемника нужно стрелять, попадая в ритм музыки. Игра предлагает тонны процедурно-сгенерированных уровней, roguelite-механики и динамичный электронный саундтрек. ROBOBEAT можно добавить на аккаунт до 25 июня.

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Спустя два года после релиза до Steam наконец добралась Zenless Zone Zero — один из трех крупных проектов HoYoverse, разработчиков Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Zenless Zone Zero сочетает боевую систему, похожую на Astral Chain и Bayonetta, с элементами социального симулятора в духе Persona. Хороший момент, чтобы приобщиться к игре, поскольку на днях состоялся релиз крупного обновления 3.0.

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На фестивале демоверсий Steam вышло много интересного, но один проект выделяется на фоне прочих. Джонатан Блоу, создатель культовых Braid и The Witness, наконец опубликовал демку своей первой игры за 10 лет — Order of the Sinking Star. Она будет головоломкой в стиле Sokoban, которая предложит более 1 000 уровней, уникальных персонажей с различными механиками, а также путешествие по странному магическому королевству. В демоверсии доступны свыше 100 уровней, причем прогресс можно будет перенести в полноценную версию игры на релизе.