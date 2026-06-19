Античиты могут получать доступ к памяти и системным данным ПК

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества проанализировали работу современных античит-систем в Roblox, Dota 2, Counter-Strike, World of Warcraft и других популярных онлайн-играх и рассказали, какие данные пользователей могут получать разработчики для борьбы с нарушителями. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

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Для противодействия читам крупнейшие издатели видеоигр все чаще используют античиты с доступом на уровне ядра операционной системы. Такой подход позволяет обнаруживать попытки модификации памяти, подмены данных и другие виды мошенничества, однако это также расширяет объем информации, доступной защитным механизмам.

Среди наиболее известных решений подобного класса эксперты выделяют Vanguard, Easy Anti-Cheat, BattlEye и Ricochet. Эти системы получают расширенные права доступа и способны в режиме реального времени анализировать работу процессов, драйверов, оперативной памяти и других компонентов компьютера.

Роскачество отмечает, что в ходе работы античита разработчики могут собирать различные технические данные. В их число входят IP-адреса, идентификаторы аккаунтов, информация о конфигурации оборудования, версии BIOS, сведения о запущенных процессах, а также уникальные аппаратные идентификаторы устройств (HWID), применяемые для так называемых «железных банов».

При этом эксперты подчеркивают, что античит-системы не предназначены для анализа личных файлов пользователей. Фотографии, документы, переписка и другой персональный контент не представляют ценности для выявления читов и, как правило, не входят в перечень собираемой информации.

Специалисты напоминают, что право на сбор подобных данных закрепляется в пользовательских соглашениях и политиках конфиденциальности, которые игрок принимает при запуске проекта. Дополнительно игровые платформы начали усиливать требования к прозрачности подобных механизмов. В частности, Steam обязывает разработчиков заранее информировать пользователей о применении античитов с доступом к ядру системы.

«Античиты — это неизбежная плата за честную соревновательную игру. Да, они имеют доступ к вашей системе, и это вызывает закономерные вопросы о приватности. Но разработчики используют эти данные строго по назначению: только чтобы поймать читера. Если вы играете в онлайн-мультиплеер, вы доверяете системе. Если доверия нет — выбирайте игры без античитов или одиночные проекты», — заключил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Ранее геймеры пожаловались на поломку компьютеров с читами из-за античита Riot Games.