EGS бесплатно дарит RPG Citizen Sleeper и ритм-шутер ROBOBEAT

В Epic Games Store стартовала новая еженедельная раздача игр, в рамках которой геймеры могут бесплатно получить два проекта: научно-фантастическую RPG Citizen Sleeper и ритм-шутер ROBOBEAT. Забрать игры можно на главной странице магазина.

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Citizen Sleeper — ролевая игра от студии Jump Over the Age, сочетающая элементы научной фантастики и текстового повествования. Игрокам предстоит взять на себя роль «Спящего», цифровой копии человеческого сознания, помещенной в искусственное тело. Главный герой пытается выжить на нелегальной космической станции, одновременно скрываясь от преследователей и выстраивая отношения с ее обитателями.

Вторым бесплатным проектом стал ROBOBEAT. Это динамичный шутер с ритмическими механиками. По сюжету игрок выступает в роли охотника за головами, преследующего эксцентричного робота по имени Фраззер. Особенностью игры является зависимость эффективности действий от музыкального ритма, а встроенный редактор позволяет адаптировать собственные композиции для создания уникального игрового процесса.

Добавить игры в свою библиотеку можно бесплатно до 25 июня. После завершения текущей акции пользователи смогут получить RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition и Voidwrought.

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