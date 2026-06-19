Мошенники начали продавать муляжи видеокарты RTX 4090

На азиатских маркетплейсах зафиксировали новую мошенническую схему при продаже флагманских видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090. Если раньше мошенники программно подменяли характеристики старых видеокарт через модификацию BIOS, то теперь стали выпускать неработающие муляжи, сообщает WCCFTech.

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Один из пострадавших приобрел видеокарту, которая позиционировалась как оригинальная ASUS GeForce RTX 4090. На первый взгляд устройство не вызывало подозрений: оно имело фирменную систему охлаждения, соответствующий вес, правильную маркировку и штатные разъемы питания.

Подделка была выявлена только после полной разборки видеокарты. Вместо графического процессора Nvidia AD102 внутри оказался пластиковый элемент с нанесенной лазерной гравировкой. Дополнительная проверка показала ряд несоответствий, включая некорректную маркировку и дату производства, указывающую на 2030 год.

Специалисты также обнаружили отсутствие заводского QR-кода на подложке чипа, нетипичное расположение отдельных компонентов на печатной плате и неработоспособные микросхемы памяти. Последние, как выяснилось, представляли собой бракованные чипы, не способные выполнять свои функции.

По мнению экспертов, новая схема представляет значительно большую угрозу для покупателей по сравнению с предыдущими видами мошенничества. Если раньше пользователи хотя бы получали работающее устройство, пусть и существенно уступающее заявленным характеристикам, то теперь они могут наткнуться на фактически бесполезные изделия, которые способны успешно пройти внешний осмотр.

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