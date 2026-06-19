Рынки завалят дисками: GTA VI будет доступна российским геймерам

Российские пользователи смогут в полной мере оценить новую часть GTA VI, так как есть множество путей для покупки игры в России. Об этом НСН заявил руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.

© nsn.fm

Rockstar Games откроет предзаказы GTA VI с 25 июня. Компания также презентовала официальную обложку игры. Новый экшен в открытом мире можно будет предзаказать и в PlayStation Store, и Microsoft Store, а также в розничных сетях. По мнению Пименова, оценить новую игру смогут и российские пользователи.

«Никто не отменял того, что диски все еще работают в России. Диски с GTA VI еще появятся в продаже, я более чем уверен. Это может быть неофициальный импорт, но не думаю, что будут какие-то проблемы. Опять-таки есть альтсторы, есть различные способы оплаты на площадках, но это будет уже спустя довольно большое время, когда игра появится на других платформах. Сначала она выходит на PS5, там никаких проблем с приобретением дисков не будет. Также она сразу выходит на Xbox Series. Диски тоже, скорее всего, появятся сразу после релиза. Также можно сменить регион у аккаунта, так аккаунт тоже пополняется обходными путями», — сказал Пименов.

Собеседник НСН также выразил уверенность, что GTA VI ждет рекордный коммерческий успех.

«Думаю, в первую очередь сыграет роль известность самой серии. GTA V даже спустя десять лет после своего релиза занимала топовые места в чартах по продажам. Ни для кого не секрет, что сейчас GTA VI — самая ожидаемая игра. Разумеется, она попадет в ту аудиторию, которая ее ждет и внимательно следит за всеми новостями по ней. У нее огромная аудитория, это большая, известная, многобюджетная игра, в которую вложено огромное количество средств и сил. Поэтому очевидно, что ажиотаж будет большой», — подчеркнул он.

В заключение Пименов предположил, что выход GTA VI приведет к росту продаж игровых консолей.

«Я не думаю, что отсутствие версии для ПК снизит продажи, потому что с GTA V было то же самое: сначала она выходила на консолях, а потом появилась на ПК. Скорее, это сподвигнет поклонников GTA VI, у которых еще нет консоли, ее приобрести», — подытожил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что не нужно полностью запрещать игру GTA VI, которая получила возрастной рейтинг 17+, однако необходимо разъяснять, почему такой рейтинг был получен и в чем ее опасность для детей. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».