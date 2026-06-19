Epic Games внедрила нейросети в движок Unreal Engine

Epic Games, стоящая за игровым движком Unreal Engine, активно взялась за ИИ. Так, в свежем обновлении Unreal Engine 5.8 появился экспериментальный плагин, который позволяет разработчикам подключать такие нейросети, как Claude или Gemini, прямо к движку. Следующий Unreal Engine 6 сделает эту связь ещё более тесной.

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По словам главы разработки, ИИ поможет создателям игр: автоматизировать рутинные задачи, расставлять объекты по сценам, настраивать освещение и даже строить целые города с автоматической корректировкой.

При этом опрос более 2300 разработчиков игр показал, что 52% опрошенных считают, мол, ИИ вредит индустрии (год назад так думали только 30%). Лишь 7% видят положительный эффект.

Epic планирует выпустить Unreal Engine 6 в раннем доступе в конце 2027 года, а полноценную версию — через год-полтора после этого. И там ИИ уже будет более тесно интегрирован.