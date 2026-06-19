Vici Gaming с XinQ и shiro вышла на The International

Китайские команды Vici Gaming и Team Resilence сыграют на домашнем чемпионате мира The International 2026 по Dota 2 в Шанхае.

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Первое место в отборочных для Китая заняла Team Resilence, не проигравшая ни одной карты. Второй слот забрала Vici Gaming с составом из опытных игроков — в решающей карте против Yakutou Brothers ветераны китайской сцены уступали до 63 000 золота, но затянули игру и выиграли спустя 92 минуты 57 секунд.

Региональные отборочные на главный турнир года проходят с 15 по 28 июня, а финальная часть The International 2026 состоится с 13 по 23 августа в Шанхае.