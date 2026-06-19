Rockstar показала обложку GTA 6

Компания Rockstar Games представила официальную обложку Grand Theft Auto 6. Это произошло за пять месяцев до релиза игры, который состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series.

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Так, обложка выполнена в духе прошлых частей серии. Арт разделён на множество небольших сегментов с логотипом самой Grand Theft Auto 6 и ключевыми персонажами. В левом верхнем углу по традиции расположился вертолёт — неизменная деталь франшизы со времён ранних частей.

Предзаказы игры стартуют уже через неделю, 25 июня. Сперва GTA 6 будет доступна только на PS5 и Xbox Series, после чего она наверняка доберётся и до ПК. Проект выйдет с русскими субтитрами.