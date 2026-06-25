Советы по прохождению ремейка «Готики»

Ремейк «Готики» может шокировать многих ценителей хардкорных RPG в духе Kingdom Come: Deliverance 2 или Dragon’s Dogma 2. В ней нет счетчиков голода или сложной системы сохранений, но это не мешает ей постоянно бросать игроку вызов. Портал PC Gamer поделился полезными советами по прохождению игры для новичков.

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Найдите лук

По прибытию в Колонию лук можно сразу захватить в лавке слева. Прокрадитесь в хижину, возьмите ключ из сундука, после чего откройте этим ключом клетку в нижней области и украдите лук. Тратьте стрелы с умом!

Почаще сохраняйте игру

«Готика» не жалеет игрока, но есть и хорошая новость — система сохранений довольно щадящая. Не стесняйтесь почаще сохранять игру клавишей F5, прежде чем вы внезапно попадете в засаду, выйдя за пределы безопасных поселений.

Подбирайте любые предметы, в том числе мусор

Роль валюты в «Готике» играют куски руды, но есть смысл подбирать вообще все, что можно — грибы, травы, инструменты, даже посуду. Почти все можно продать в обмен на руду. К тому же, инвентарь персонажа фактически не ограничен.

Не сражайтесь с несколькими врагами одновременно

Бой в меньшинстве — почти гарантированная смерть, особенно на ранних этапах игры, когда у персонажа нет толковой брони. Приманивайте противников по одному или отбегайте, пока за вами не увяжется только один. Помимо этого, постарайтесь атаковать противников, когда они разгоняются или заряжают собственные атаки. Лучше не полагаться на блок — он не поглощает 100% урона.

Лечитесь с помощью еды

Пища — лучший источник дешевого лечения в начале игры. Собирайте мясо землекопов, готовьте его на сковороде и экипируйте в слоты быстрого снаряжения. А если пройти один квест в Старом лагере, то вы сможете каждый день получать три бесплатных порции рагу из жуков.

Купите карту

Нет, речь не о карте Старого лагеря, а о карте Колонии в целом. Ее можно задешево купить у Декстера на рынке за замком; она открывается нажатием на клавишу M и позволяет ставить маркеры для того, чтобы отмечать точки интереса.

Эксплуатируйте ИИ NPC

NPC могут сражаться с монстрами за игрока или сопровождать в его путешествиях из одного пункта в другой. Можно даже приманить монстров к какому-нибудь сильному паладину, дождаться, пока он падет — и поднять с его тела хорошую экипировку.

Не дерзите другим персонажам

Любой, кто попытался отмочить шутку со стражем у врат в Старом лагере, быстро извлек из этого урок. Саркастичные и дерзкие опции в диалогах часто могут спровоцировать собеседника — и в лучшем случае они просто побьют протагониста. В худшем, могут и убить.

Изучите магию пораньше

Магия очень мощна на ранних этапах сюжета, особенно если вы не привыкли к боевой системе. Если пройти задание «Цена магии» в Старом лагере, то можно выучить руну, которая позволит швырять в противников огненные снаряды.

Изучите какой-нибудь навык для заработка

Кузнечное ремесло, взлом замков и охотничьи навыки помогают зарабатывать деньги. Для того, чтобы обучиться им, понадобится руда и очки навыков — персонаж получает 10 при каждом повышении уровня.

Не отходите слишком далеко от проторенных дорог

Поскольку открытый мир в «Готике» достаточно маленький, плотность враждебных существ в нем довольно высокая. Чтобы отделаться от погони, почти всегда можно просто прыгнуть в воду, но лучше пораньше озаботиться средством передвижения — так будет проще.

Присоединитесь к лагерю

В «Готике» есть три фракции, и присоединиться можно только к одной из трех на выбор. Диего поможет вступить в Старый лагерь, Баал Парвез на рынке проводит в Лагерь на болоте, а Мордраг в той же локации может помочь игроку попасть в Новый лагерь.

Прокачивайте броню

Но зачем присоединяться к фракции? Затем, что один из стандартных подарков новым рекрутам — комплект брони. Поначалу она будет достаточно базовой, но ее можно прокачивать у определенных кузнецов, оплачивая их работу рудой.

Пользуйтесь глоссарием

Если вы не уверены, как работает какая-либо механика, откройте меню, перейдите на вкладку глоссария и выберите опцию «Обучение» внизу. Там очень много полезных советов, которые пригодятся, если вы никак не можете привыкнуть к той или иной геймплейной системе.