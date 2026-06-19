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Промокоды Genshin Impact со стрима версии 6.7 — по 300 примогемов бесплатно

Чемпионат.com

В рамках прямой трансляции перед выходом новой версии 6.7 (Луна VIII) разработчики Genshin Impact представили три новых промокода для игроков — каждый по традиции даёт 100 примогемов и ресурс для развития персонажа.

Разработчики Genshin Impact представили три новых промокода
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Промокоды для Genshin Impact со стрима версии 6.7

  • Marionette — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;
  • ToTheMoon— 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;
  • TeaPartyTime — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Все промокоды действуют до 22 июня 7:00 мск, забрать награды позже уже не получится.