Российские дети подсели на игру "Пять ночей у Эпштейна"

Браузерная игра «Пять ночей у Эпштейна», созданная по мотивам популярной хоррор-франшизы Five Nights at Freddy's («Пять ночей у Эпштейна»), начала набирать популярность среди российских подростков. Игра распространяется через социальные сети и сторонние сайты, поскольку отсутствует в официальных магазинах приложений, сообщает Telegram-канал Shot.

По сюжету игрок оказывается на острове американского финансиста Джеффри Эпштейна и должен пережить пять игровых ночей, скрываясь от преследователя. Геймплей построен на механиках, знакомых поклонникам Five Nights at Freddy's: пользователю необходимо следить за камерами наблюдения, контролировать ресурсы и избегать столкновения со злодеем.

Разработчики также включили в игру персонажей, отсылающих к делу Эпштейна, среди которых Дональд Трамп и Стивен Хокинг. Кроме того, в проекте используются фотографии, связанные с расследованием и обысками на принадлежащих Эпштейну объектах.

Появление игры вызвало неоднозначную реакцию в зарубежном медиапространстве. Критики считают, что разработчики используют в развлекательных целях тему реальных преступлений и событий, которые затронули большое количество людей. По этой причине, как пишет Shot, некоторые площадки запретили распространение игры или доступ к ней.

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