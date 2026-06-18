«Результат удивительный». Jay_TB — о выходе BetBoom Team в плей-офф мэйджора по CS 2

Комментатор IEM Cologne Major 2026 на Okko Дмитрий Jay_TB Рогачёв подвёл итоги третьей групповой стадии мэйджора по Counter-Strike 2 и рассказал об ожиданиях от плей-офф.

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В комментарии «Чемпионату» Jay_TB отметил, что главным разочарованием для него стали NAVI — а вот вылет PARIVISION был ожидаем.

Для меня главным разочарованием третьей стадии мейджора стали, пожалуй, NAVI. В каждой своей игре они допускали огромное, совершенно несвойственное им количество ошибок. Результат не заставил себя ждать — в плей-офф их не будет. Кажется, что этот состав ждут решафлы, но готов ли B1ad3 к полноценной перестройке команды — большой вопрос. PARIVISION, скорее всего, никого не удивили своим нынешним уровнем игры. У ребят начался довольно продолжительный спад, выйти из которого они пока не могут. Думаю, что и в этом составе в межсезонье будут изменения.

Среди приятных сюрпризов комментатор Okko отметил российскую BetBoom Team и 9z из Южной Америки.

Среди тех, кто порадовал, хочется отметить BetBoom. Несмотря на все проблемы, которые преследовали команду от турнира к турниру, ребята с решимостью тигра сначала пробились из первой стадии во вторую, затем из второй в третью, а потом и в плей-офф. Результат совершенно удивительный, учитывая, что они играют с заменой. С Даней d1Ledez команда тренировалась буквально один день перед стартом первой стадии. Но индивидуальный перформанс каждого игрока, огромный вклад капитана и отличная работа тренера с аналитиком дают свои плоды. Удивили и 9z. Честно говоря, я не ждал многого от этих ребят из Южной Америки. Но они приехали, сначала проигрывали, искали свою игру, а потом взяли и обыграли главного фаворита турнира — Vitality. После этого ещё и навязали очень серьёзную борьбу Spirit. Не знаю, что именно движет этим составом, но отрицать их невероятную огневую мощь просто невозможно.

Плей-офф мэйджора в Кёльне стартует сегодня в 16:45 по мск. В первом матче на вылет встретятся BetBoom Team и Aurora Gaming, затем сыграют FURIA и 9z.