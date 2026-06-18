Вышло расписание первого дня плей-офф IEM Cologne Major 2026 по CS 2

Расписание первого дня плей-офф IEM Cologne Major 2026 по CS 2
Сегодня, 18 июня, стартует плей-офф Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2.
Права на трансляцию матчей 1/4 финала IEM Cologne Major 2026 в России принадлежат Okko.
В этот день зрителей ждёт два матча четвертьфинала. Они пройдут в формате best-of-3 (до двух побед), а проигравший покинет чемпионат.
Расписание матчей IEM Cologne Major 2026 четверг, 18 июня:
- 16:45. BetBoom Team (Россия) — Aurora Gaming (Европа);
- 20:00. FURIA (Бразилия) — 9z Team (Южная Америка).
IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня. 32 лучших коллектива сражаются за титул и призовой фонд в размере $ 1,25 млн.