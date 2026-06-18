$72.7584.34

Расписание первого дня плей-офф IEM Cologne Major 2026 по CS 2

Чемпионат.com

Сегодня, 18 июня, стартует плей-офф Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2.

Вышло расписание первого дня плей-офф IEM Cologne Major 2026 по CS 2
© Чемпионат.com

Права на трансляцию матчей 1/4 финала IEM Cologne Major 2026 в России принадлежат Okko.

В этот день зрителей ждёт два матча четвертьфинала. Они пройдут в формате best-of-3 (до двух побед), а проигравший покинет чемпионат.

Расписание матчей IEM Cologne Major 2026 четверг, 18 июня:

  • 16:45. BetBoom Team (Россия) — Aurora Gaming (Европа);
  • 20:00. FURIA (Бразилия) — 9z Team (Южная Америка).

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня. 32 лучших коллектива сражаются за титул и призовой фонд в размере $ 1,25 млн.