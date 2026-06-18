AMD отключила шифрование памяти TSME в потребительских Ryzen

AMD неожиданно отключила технологию Transparent Secure Memory Encryption (TSME) в потребительских процессорах Ryzen. Функция аппаратного шифрования оперативной памяти перестала работать после обновления микрокода AGESA, однако компания до сих пор не дала четкого объяснения произошедшим изменениям, сообщает Ars Technica.

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Технология TSME была представлена AMD около десяти лет назад как механизм автоматического шифрования содержимого оперативной памяти для защиты данных от физического доступа и атак. Хотя официально компания позиционировала подобные функции безопасности прежде всего для корпоративных процессоров серий Ryzen Pro и Epyc, на практике поддержка TSME долгое время работала и на многих потребительских моделях Ryzen.

На проблему обратил внимание энтузиаст Бен Килпатрик, который при настройке компьютера с процессором AMD Ryzen 7 9700X обнаружил противоречивые результаты диагностики безопасности Linux. Несмотря на активированную в BIOS функцию TSME, операционная система сообщала об отсутствии ее поддержки.

Дальнейшее расследование с участием инженеров MSI показало, что технология действительно функционировала на потребительских процессорах Ryzen в сочетании с более ранними версиями прошивок. Ситуация изменилась после появления обновлений, основанных на пакете AGESA 1.2.7.0, где ее поддержка была отключена.

По данным MSI, компания получила официальное уведомление от AMD, согласно которому TSME относится к функциям, предназначенным исключительно для процессоров линейки Pro. Проведенные тесты подтвердили, что даже при одинаковых настройках BIOS профессиональные модели Ryzen Pro продолжают использовать шифрование памяти, тогда как обычные Ryzen больше не активируют соответствующий механизм.

Попытки получить официальные разъяснения от AMD не принесли результата. Представители компании в публичных обсуждениях рекомендовали обращаться к производителям материнских плат и проверять настройки BIOS, однако не смогли ответить на вопрос, связано ли отключение функции с аппаратными ограничениями или является следствием изменений в микрокоде AGESA.

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