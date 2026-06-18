Пользователи PlayStation и Xbox могут бесплатно получить улучшенную версию GTA V

С 18 июня пользователи, имеющие цифровую версию Grand Theft Auto V для PlayStation 4 или Xbox One, получили возможность бесплатно перейти на улучшенное издание для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Об этом сообщает Rockstar Games.

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Версия Grand Theft Auto V для современных консолей была выпущена в 2022 году и распространялась отдельно от устаревшей версии для PlayStation 4 и Xbox One. На ПК аналогичная версия игры стала доступна лишь в 2025 году. Ее автоматически и бесплатно получили пользователи старой ПК-версии.

Новое издание получило ряд технических улучшений, включая поддержку 4K-разрешения с частотой до 60 кадров в секунду, а также трассировку лучей и другие графические улучшения.

Оригинальная версия Grand Theft Auto V вышла в 2013 году для консолей Xbox 360 и PlayStation 3. На 19 ноября запланирован релиз GTA VI. По заявлениям издателя, больше переносов даты выхода не предвидится. Ожидается, что маркетинговая кампания начнется в конце июня. Тогда же могут выпустить третий трейлер игры.

Ранее фанат выпустил улучшенную версию Silent Hill для ПК.