SanDisk выпустила один из самых дорогих SSD для PlayStation

SanDisk представила новый SSD-накопитель Optimus GX Pro 850P, сертифицированный для использования с игровыми консолями PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro. Главной особенностью новинки стал объём памяти 8 ТБ, однако высокая вместимость сопровождается и большой для потребительского сегмента ценой, сообщает NotebookCheck.

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Накопитель выполнен в формате PCIe 4.0 и обеспечивает скорость последовательного чтения до 7200 МБ/с, а записи — до 6600 МБ/с. По заявлению производителя, ресурс записи достигает 4800 ТБ (TBW), а устройство поставляется с пятилетней гарантией.

Для стабильной работы под высокими нагрузками SSD оснащен фирменным радиатором охлаждения, соответствующим требованиям Sony к дополнительным накопителям для консолей PlayStation.

Наибольшее внимание привлекла стоимость устройства. В США рекомендованная розничная цена Optimus GX Pro 850P составляет $2960 (около 215 тыс. руб.) со скидкой, тогда как рекомендованная цена --$3700 (около 269 тыс. руб.). Таким образом, цена одного накопителя сопоставима со стоимостью сразу нескольких игровых консолей PlayStation 5. Например, флагманская PS5 Pro, у которой уже предусмотрено 2 ТБ памяти, в США стоит около $900 (около 65 тыс. руб.).

Новинка ориентирована прежде всего на пользователей с обширными игровыми библиотеками, которые предпочитают хранить десятки современных проектов локально. С учетом роста размеров игр и популярности цифрового распространения производители накопителей активнее расширяют линейки решений повышенной емкости, однако стоимость таких устройств пока остается крайне высокой.

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