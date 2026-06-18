Фанат выпустил улучшенную версию Silent Hill для ПК

Культовая Silent Hill получила неофициальную ПК-версию с расширенными настройками
Энтузиаст с ником KushAstronaut выпустил неофициальный нативный порт оригинальной Silent Hill для ПК, адаптирующий культовый хоррор для современных операционных систем. Об этом сообщает DTF.
По словам автора неофициальной версии Silent Hill, разработка позволяет пройти игру от начала до конца без критических ошибок и обеспечивает стабильную работу на современных компьютерах. При этом некоторые элементы проекта требуют доработки. В частности, возможны проблемы при использовании отдельных видов оружия, включая бензопилу и отбойный молоток. Также разработчик продолжает совершенствовать визуальные эффекты в ряде сражений с боссами.
Порт запускается через отдельный лаунчер, предлагающий пользователям дополнительные настройки. Среди доступных функций значатся ограничение частоты кадров, переназначение управления, пропуск вступительных роликов, поддержка высокого разрешения экрана и работа без ограничений по FPS.
Исходный код проекта и инструкция по установке опубликованы на GitHub, что делает порт доступным для всех желающих ознакомиться с классической игрой на современных ПК.
Параллельно ведется разработка официального ремейка первой части Silent Hill, за которую отвечает польская студия Bloober Team.
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