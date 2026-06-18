Фанат выпустил улучшенную версию Silent Hill для ПК

Энтузиаст с ником KushAstronaut выпустил неофициальный нативный порт оригинальной Silent Hill для ПК, адаптирующий культовый хоррор для современных операционных систем. Об этом сообщает DTF.

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По словам автора неофициальной версии Silent Hill, разработка позволяет пройти игру от начала до конца без критических ошибок и обеспечивает стабильную работу на современных компьютерах. При этом некоторые элементы проекта требуют доработки. В частности, возможны проблемы при использовании отдельных видов оружия, включая бензопилу и отбойный молоток. Также разработчик продолжает совершенствовать визуальные эффекты в ряде сражений с боссами.

Порт запускается через отдельный лаунчер, предлагающий пользователям дополнительные настройки. Среди доступных функций значатся ограничение частоты кадров, переназначение управления, пропуск вступительных роликов, поддержка высокого разрешения экрана и работа без ограничений по FPS.

Исходный код проекта и инструкция по установке опубликованы на GitHub, что делает порт доступным для всех желающих ознакомиться с классической игрой на современных ПК.

Параллельно ведется разработка официального ремейка первой части Silent Hill, за которую отвечает польская студия Bloober Team.

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