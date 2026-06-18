Анонсирован CG Deck – портативный ПК, который можно превратить в консоль

CG Deck – устройство, которое объединяет возможности мини-ПК, портативной игровой консоли и смартфона. Главной особенностью новинки стала модульная конструкция с магнитными сменными блоками, позволяющими адаптировать гаджет под разные сценарии использования.

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Характеристики

Mogozen CG Deck оснащён 5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1024×600 пикселей и яркостью до 1000 нит, что обеспечивает комфортную работу даже при ярком освещении. В основе устройства лежит процессор Intel Processor N150.

Главная особенность CG Deck – сменные панели, которые крепятся к корпусу с помощью магнитов. Для геймеров предусмотрен модуль с полноценными органами управления, включая аналоговые стики, крестовину и набор кнопок. Тем, кто работает с текстом, доступна компактная QWERTY-клавиатура с поддержкой прошивки QMK. Кроме того, пользователи смогут выбрать мини-клавиатуру с десятью механическими клавишами, RGB-подсветкой и программируемым регулятором либо модуль с трекболом для управления курсором без мыши.

Дополнительно Mogozen CG Deck может оснащаться LTE-модемом для мобильного доступа в интернет и 4K-камерой с поддержкой распознавания лица. Базовая версия CG Deck получила 8 ГБ оперативной памяти и модуль Wi-Fi 6E, тогда как версия Max предлагает 16 ГБ ОЗУ и поддержку более современного стандарта Wi-Fi 7.

Набор интерфейсов включает два порта USB-A, один USB-C, сетевой разъём Ethernet, 3,5-миллиметровый аудиовыход и слот для карт памяти microSD.

Сроки выхода и цена

Производитель пока не раскрывает стоимость устройства и сроки начала продаж.

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