Разработка ремейка Assassin's Creed 4 завершена

Компания Ubisoft сообщила, что ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced «ушёл на золото». Это означает, что разработка игры полностью завершена, а диски с проектом отправили в печать — релиз точно состоится 9 июля.

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Ранее авторы ремейка сообщили, что игра получит достижения в Steam в день выхода. Судя по всему, тоже самое стоит ожидать и на консолях. Для выполнения каждого достижения не потребуется подключение к интернету, а сами задания не связаны с уровнем сложности.

Для ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced разработчики создали совершенно новую боевую систему, полностью обновили графику, а также убрали загрузки при перемещении по открытому миру. В игре также будет доступен русский перевод в виде субтитров.