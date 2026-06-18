GTA VI в первый день разойдется тиражом более 45 миллионов копий

Аналитики инвестиционного банка Piper Sandler прогнозируют рекордный коммерческий старт Grand Theft Auto VI. По оценке компании, новая часть культовой франшизы может разойтись тиражом более 45 млн копий уже в первые сутки после релиза, сообщает WCCFTech.

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При подготовке прогноза специалисты Piper Sandler использовали не только данные о продажах крупнейших игровых релизов последних лет, но и проанализировали активность сообщества GTA VI на платформе Reddit.

Согласно расчетам аналитиков, к предполагаемой дате выхода игры еженедельная аудитория сообщества r/GTA6 может увеличиться примерно до 1,3 млн пользователей. На основе исторических закономерностей, связывающих уровень вовлеченности игровых сообществ и коммерческие результаты крупных релизов, эксперты получили прогноз.

Примечательно, что схожий результат был получен и при использовании текущих показателей сообщества, которое уже сейчас насчитывает около 870 тыс. еженедельных посетителей. В этом случае аналитики применили альтернативную модель расчета, основанную на статистике предыдущих крупных игровых запусков, что также привело к оценке в районе 46 млн продаж.

По мнению аналитиков, интерес аудитории к GTA VI может продолжить ускоренно расти по мере приближения релиза, что потенциально создает предпосылки для еще более масштабных продаж.

Если прогноз оправдается, GTA VI более чем в четыре раза превзойдёт стартовые продажи GTA V, которая в 2013 году в первый день разошлась тиражом 11,2 млн копий.

Grand Theft Auto VI выходит 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее фанат организовал прослушку офиса Rockstar и заявил о скором выходе трейлера GTA 6.