ASUS представила рабочую станцию с 748 ГБ ОЗУ и видеопамяти

Рабочая станция ExpertCenter Pro ET900N G3 создана для разработчиков искусственного интеллекта, исследовательских центров и компаний, которым требуется локальный запуск и обучение крупных языковых моделей без использования облачных сервисов.

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Дизайн

ExpertCenter Pro ET900N G3 представляет собой классический настольный компьютер в форм-факторе башни. Размеры устройства составляют 23,2×58,4×56,5 см.

Аппаратная основа

Сердцем системы стал суперчип NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra, объединяющий 72-ядерный процессор Grace на архитектуре Arm и графический ускоритель Blackwell Ultra. Компьютер обеспечивает производительность до 20 PFLOPS в ИИ-задачах и способен работать с моделями размером до триллиона параметров.

Память

Одной из ключевых особенностей ET900N G3 стала гигантская подсистема памяти. Пользователям доступны 496 ГБ LPDDR5X и 252 ГБ HBM3e, что в сумме даёт 748 ГБ единого адресного пространства. Такой объём позволяет запускать сложные нейросетевые модели непосредственно на рабочем месте, без распределения вычислений между несколькими серверами.

Для хранения данных предусмотрены четыре слота M.2 PCIe 5.0, а возможности расширения обеспечивают три разъёма PCIe 5.0. Несмотря на компактный форм-фактор башенного ПК, система использует блок питания мощностью 1600 Вт и продвинутую систему охлаждения, рассчитанную на круглосуточные нагрузки.

Операционная система и порты

Изначально рабочая станция поставляется с Ubuntu, однако ASUS уже подтвердила планы по добавлению поддержки Windows. Среди интерфейсов доступны восемь портов USB 3.2 со скоростью до 10 ГБит/с, один порт USB 2.0 и два сетевых разъёма Ethernet 10 ГБит/с. При этом USB4 и Thunderbolt в устройстве отсутствуют.

Сроки выхода и цена

ExpertCenter Pro ET900N G3 уже можно приобрести в США. На американском рынке цена системы достигает $100 000, а в некоторых регионах Европы стоимость устройства может превышать $160 000. Таким образом, ExpertCenter Pro ET900N G3 фактически переносит возможности дата-центров в формат настольного компьютера, но остаётся решением исключительно для корпоративного и научного сегмента.

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