Как получить 10 млн подарочных очков крови в Dead by Daylight

Dead by Daylight отмечает 10-летний юбилей, в честь чего разработчики не только поделились амбициозными планами на будущее игры, но и решили подарить пользователям миллионы внутриигровой валюты. Портал gamerant.com рассказал, как получить 10 млн подарочных очков крови.

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Промо-код на бесплатные очки крови в Dead by Daylight истекает 16 июля 2026 — то есть, у игроков есть ровно месяц, чтобы его активировать. Код дает игроку 10 000 000 очков крови, или примерно шесть уровней престижа.

Запустите игру. Перейдите в магазин с главного меню. Нажмите на кнопку активации кодов. Введите код DBD10BIRTHDAY и подтвердите активацию.

Хотя у многих игроков наверняка появится соблазн сразу же потратить подарочные миллионы очков, возможно, их лучше приберечь как минимум до начала события «Черный банкет», которое стартует 25 июня. В сетке анлоков наверняка появятся юбилейные тортики, которые позволят преумножить очки крови во всех категориях по итогам матча.