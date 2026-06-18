Глава Valve купил элитную резиденцию с частным тоннелем к океану

Сооснователь и глава Valve Гейб Ньюэлл приобрел особняк на побережье Флориды за $70,8 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Дом расположен в городе Маналапан на берегу Атлантического океана. Общая площадь резиденции составляет около 1,9 тыс. кв. м. В состав комплекса входят частный подземный тоннель с выходом к пляжу, собственный причал, спа-зона, тренажерный зал и винный погреб.

По данным WSJ, бывшие владельцы приобрели объект в 2020 году за $39 млн, после чего приняли решение о переезде в другую резиденцию.

Покупка стала очередным крупным приобретением Ньюэлла за последние годы. Ранее предприниматель оказался в центре внимания после приобретения суперъяхты Leviathan, стоимость которой оценивается в $500 млн. Судно оснащено развитой развлекательной и спортивной инфраструктурой, включая игровой зал с компьютерами и гоночными симуляторами, кинотеатр, медицинский центр, фитнес-зоны и спа-комплекс.

Его компания Valve известна благодаря Steam, устройствам Steam Deck, а также играми Counter-Strike, DOTA 2, Half-Life и другим продуктам.

Ранее фанаты сочли историю Valve и Гейба Ньюэлла достойной экранизации.