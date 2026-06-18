Как ветераны игровой индустрии планируют возродить жанр классических RPG.

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Студия Rebel Wolves, основанная выходцами из CD Projekt RED и одним из авторов «Ведьмака 3: Дикая охота» Конрадом Томашкевичем, анонсировала свой дебютный проект — The Blood of Dawnwalker. Разработчики сразу заявили, что создают бескомпромиссную ролевую игру в жанре тёмного фэнтези, которая вернёт жанру дух классических RPG начала 2000-х.

Собрали всю самую интересную и актуальную информацию об этой амбициозной новинке: от уникальных вампирских механик до точной даты релиза.

Главное о The Blood of Dawnwalker

Дата выхода: 3 сентября 2026 года.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Жанр: экшен-RPG в открытом мире.

Разработчик: Rebel Wolves.

Издатель: Bandai Namco.

Перевод: не ожидается.

Разработка уже на финишной прямой: релиз состоится 3 сентября 2026 года. Игра выйдет одновременно по всему миру на ПК, PS5 и Xbox Series.

Сюжет и мир The Blood of Dawnwalker: 1349 год и вампирское проклятие

События игры разворачиваются в мрачной и суровой Юго-Восточной Европе XIV века. Жизнь обычного семьянина Коэна изменилась навсегда: тиран Бренус похитил родных протагониста и превратил страдальца в Дневного бродягу — гибридного вампира, который может спокойно гулять под солнцем (отсюда и название).

У игрока есть 30 игровых дней, чтобы наказать злодея и спасти своих родных, иначе злодей получит корону королевства и публично казнит семью протагониста. Разумеется, не все довольны положением дел и вампиром во главе королевства, которому плевать на обычных людей.

Одним из нововведений Бренуса стал «налог кровью»: обычные люди должны жертвовать свою кровь во благо вампиров.

Геймплей The Blood of Dawnwalker: тикающие часы в сюжетной песочнице

Игра не стремится к сотням часов «Ведьмака 3» или Baldur's Gate 3, скорее, наоборот, студия пытается сделать плотную и компактную игру, но с большой вариативностью и множеством разных событий, которые зависят от действий (или бездействия) игрока.

Ключевая механика — 30 дней. Это полноценный ресурс. Выполнили задачу — прошло немного времени. Перешли в другую локацию — прошло ещё немного времени. Команда изначально хочет показать игрокам, что суть не в прохождении абсолютно всех заданий, а в том, что мир живой и он существует без прямого влияния игрока на события.

Спасти всех персонажей невозможно. Пройти все задания невозможно. Кто-то важный может умереть к тому моменту, как вы его найдёте.

Сами разработчики отмечают, что структура открытого мира наиболее близка к первым Fallout, когда у вас была общая цель для прохождения, но, как до неё дойти, вы уже решали сами.

При этом создатели напрямую говорят, что прохождение основного квеста вообще-то тоже необязательно. Вы можете отказаться спасать семью и забить на месть антагонисту. Сюжет пойдёт своим чередом и подстроится под ваше решение.

Второй отличительной чертой The Blood of Dawnwalker стали вампирские корни героя. Днём вы обычный человек без сверхспособностей, однако ночью у вас проявляются силы кровососов, что даёт повышенную ловкость, скорость, скрытность и силу. Это используется и в заданиях, поскольку пробраться в какие-то комнаты куда проще ночью с помощью вампирских умений, чем будучи обычным человеком.

В остальном же The Blood of Dawnwalker ближе к современным ролевым экшенам: сражения от третьего лица с разными умениями. Среди врагов как монстры, так и обычные люди. Считайте эдакий ведьмак, только вампир.

Можно выпивать кровь врагов прямо в бою для восстановления сил, насылать стаи летучих мышей или использовать рывки. Расчленёнка и обилие крови — неотъемлемая часть сражений.

The Blood of Dawnwalker… 2?

Разработчики сразу же прямо заявили, что сейчас выходит только первая часть амбициозной саги. Более того, совсем недавно они раскрыли свои планы на продолжение — его события внезапно переместятся в современность.

Как признались авторы, в свежем трейлере они показали сцену после титров первой части, где Коэн уже оказывается в современном мегаполисе. Таким образом, разработчики хотели и больше заинтриговать людей, и помочь команде увидеть продолжение.

The Blood of Dawnwalker: ждём?

Однозначно, да. Новинка напоминает интригующую смесь «Готики» и «Ведьмака 3». С одной стороны, это игра, которая обещает не держать за руку и отпустит в большой мир, где предстоит самому набивать шишки и пытаться понять, что вообще делать. С другой стороны, современная боёвка, большой мир и интригующий сюжет. Жаль только, что перевода игры на русский язык не будет.