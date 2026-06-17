Что мы знаем о Total War: Warhammer 40 000 — следующей части Total War

Total War: Warhammer 40k еще далека от релиза, но после прошедшей Summer Game Fest мы знаем об игре гораздо больше, чем раньше. Портал PC Gamer рассказал, что известно о грядущем проекте Creative Assembly.

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Дата релиза Total War: Warhammer 40k

На данный момент у проекта нет официальной даты релиза. Но учитывая, что разработчики анонсировали закрытое бета-тестирование ближе к концу 2026 года, вполне возможно, что игра выйдет уже в 2027-м. Известно, что релиз состоится не только на ПК, но и на PS5/Xbox Series — впервые за всю историю серии Total War.

Играбельные фракции Total War: Warhammer 40k

Как и в Total War: Warhammer, 40к-версия на релизе предложит игрокам возглавить одну из четырех фракций.

Космические десантники. Генно-модифицированные орудия войны; малочисленные, но очень опасные. Они облачены в благословленную силовую броню и орудуют целым арсеналом смертоносных инструментов.

Орки. Зеленой ордой, скорее всего, будет командовать Газгкулл Трака, чье присутствие в игре уже подтверждено. Орков всегда много, и они всегда берут числом, компенсируя недостатки непредсказуемым оружием и монструозными машинами войны.

Эльдары. Древняя, вымирающая раса инопланетян, когда-то правивших звездами. Они быстрые, скрытные и элегантные. Армии эльдаров мастерски манипулируют противником с помощью пси-маневров, прежде чем испариться во тьме.

Астра Милитарум, или Имперская гвардия. Если орками руководит Газгкулл, то гвардию, скорее всего, представит любимый фанатами 40к комиссар Яррик — его заклятый враг. Гвардейцы являются крупнейшей армией человечества, которая отличается акцентом на танки и артиллерию, а также на строгую дисциплину пехоты.

Нет, на релизе в Total War: Warhammer 40k не будет десантников Хаоса. Но Creative Assembly подтвердила, что планы по добавлению этой фракции в игру однозначно есть. Для контекста, в прошлом студия оказалась в центре скандала, поскольку в оригинальной Total War: Warhammer на релизе тоже не было фракции Хаоса — ее продвигали как эксклюзивный бонус за предварительный заказ. Есть и хорошая новость: в отличие от предыдущих игр франшизы, в 40к не нужно будет покупать отдельное дополнение, чтобы включить в боях кровь и насилие.

Сюжет и сеттинг игры

Total War: Warhammer 40k разворачивается, очевидно, в мрачном будущем 41 тысячелетия, где империя человечества со всех сторон осаждена инопланетными захватчиками, пока боги хаоса плетут интриги и соперничают между собой, чтобы уничтожить галактику.

Если говорить конкретно об этой игре, то события конфликта проходят в период Неодолимого крестового похода. После падения Кадии и разрушения ее древних пилонов, врата в Варп, которые блокировала планета, создали огромный варп-шторм, отрезавший миры друг от друга и расколовший империю. Орден Ультрамаринов пробудили от сна, чтобы они, во главе со своим примархом Робаутом Жиллиманом, отвоевали территории человечества.

Другими словами, Неодолимый крестовый поход был турбулентным временем в сеттинге 40к. Множество разных фракций боролись за влияние и контроль над галактикой, что отлично иллюстрирует специфику Warhammer 40k. А на специальном стриме разработчики уже подтвердили, что кампания каждой фракции будет разворачиваться «в театре крестового похода» — то есть, он сыграет важную роль в сюжете.

Помимо этого, в новом издании Warhammer 40k многие события вращаются вокруг планеты Армагеддон. Уже известно, что она является целью кампаний Имперской гвардии и орков. Наконец, в игре также появится актер Дэвид Харбор, который анонсировал проект на The Game Awards. Может, он озвучит роль тактического советника, а может, сыграет какого-то нового командира космических десантников.

Механики и геймплей

Игроки будут участвовать в крестовом походе, отвоевывая планету за планетой. То есть, фракциям предстоит соперничать не за всю галактику одновременно, но за маленькие ее участки, в сражениях на поверхности планет.

У кампаний будет слой глобальной прогрессии. Пока не совсем понятно, как он будет реализован, но разработчики утверждают, что каждая битва влияет на некий «высший стратегический слой», который влияет сначала на целый сектор, а потом — на галактику в целом.

На релизе в игре будет и возможность раскрашивать войска, и кастомизировать юнитов.

Планеты можно будет взрывать. Опция провести экстерминатус присутствует, но она будет очень дорогостоящей — пользоваться ей постоянно не получится.

У некоторых битв есть определенные цели. Например, в ходе какого-то сражения одному из игроков необходимо будет активировать орбитальное ПВО, а в другой — спасти отряд гвардейцев или десантников.

Некоторые виды орбитальной бомбардировки контролируются игроком. Помимо орбитального лазера, продемонстрированного в трейлере, в Total War: Warhammer 40k будут и другие виды бомбардировки. По словам геймдизайнеров, частью из них игроки смогут управлять в реальном времени, «перетаскивая» маркер по полю боя.

В игре будут крупные юниты. Похоже, масштаб битв будет достаточно большим, даже по сравнению с Total War: Warhammer. Есть вероятность, что в игре появятся как минимум имперские рыцари, если не титаны — одни из самых массивных боевых единиц в сеттинге.

На полях боя будут разрушаемые элементы.

В открытом космосе встречаются аномалии. Например, астероидные форты орков, цитадели и затерянные корабли. Скорее всего, подобные аномалии будут играть роль случайных событий в кампании, на которые можно наткнуться в ходе исследования звездных систем.

Космические баталии пока не подтверждены. Хотя разработчики обсуждали важность и функции флота, вроде высадки войск и бомбардировки, никаких упоминаний битв между кораблями не было.

Карты и планеты