Сотрудникам министерства в Британии разрешили играть в GTA на работе

Telegraph: в Британии чиновники играли в GTA на работе, чтобы понять жизнь людей

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Сотрудники одного из подразделений министерства образования Великобритании участвовали в исследовательском проекте, в рамках которого изучали поведение людей через компьютерную игру Grand Theft Auto. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники и внутренние документы.

Речь идет о команде Policy Lab, которая занимается разработкой и тестированием новых подходов для государственных структур. По данным издания, проект стартовал в конце 2024 года и был направлен на изучение так называемого жизненного опыта граждан.

Как пишет Telegraph, участники эксперимента проводили время вместе с игроками, наблюдали за их взаимодействием в виртуальном пространстве и фиксировали свои наблюдения. Во внутренних отчетах такой подход описывался как возможность лучше понять среду, в которой находятся участники исследования.

По итогам работы сотрудники пришли к выводу, что онлайн-общение помогает некоторым пользователям из удаленных районов поддерживать социальные связи. Кроме того, часть игроков получала в виртуальном мире опыт управления бизнесом, которого не имела в реальной жизни.

Издание отмечает, что Policy Lab и ранее использовала нестандартные методы исследований. В частности, сотрудники подразделения проводили мастер-классы по лепке из глины, изучали технику завязывания перуанских узлов и привлекали художника для создания портретов получателей социальных пособий.

Один из источников в британском правительстве заявил Telegraph, что деятельность подразделения вызывает вопросы. По его словам, команду, в которой работают около 30 человек, следует закрыть, поскольку она расходует средства налогоплательщиков на проекты сомнительной практической ценности.