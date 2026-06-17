Ролевой экшен в открытом мире Outward 2 перенесли

* В Steam стартовал очередной фестиваль Играм быть, который продлится до 20:00 по московскому времени 22 июня. Игрокам традиционно предлагается пройти сотни демоверсий готовящихся к релизу и уже вышедших игр. А также посмотреть трансляции девелоперов и издателей, нахваливающих свое творчество. Фестиваль предваряет летнюю распродажу, которая стартует 25 июня.

© Outward 2

* Вышедший в марте 2019 года ролевой экшен в открытом мире Outward получил немало теплых слов от игроков и продался более миллиона раз. Неудивительно, что приличная толпа народа ожидала релиз сиквела, назначенный на июль этого года. Как вдруг разработчики объявили, что переносят игру на будущий год. Объясняя перенос, разработчики самокритично признали, что следовали плану, однако упустили из виду качество. Но изучив отзывы на открытую бету, пришли к выводу, что Outward 2 в своем нынешнем виде не отвечает их высоким стандартам. Потому и было принято решение перенести релиз на 2027 год. Пока это все, что разработчики сообщили о новой дате.

* Не секрет, что видеоигры в последнее время дорожают. Но не до трех же миллионов «зеленью» за штуку!? Зря надеетесь – именно за столько на днях одну игрулю и продали, что стало новым мировым рекордом видеоигровой стоимости. Правда, речь, разумеется, идет о коллекционном экземпляре, а точнее – о запечатанной копии Super Mario Bros., что вышла в 1985 году для Nintendo Entertainment System. Любопытно, что игрушку нашли всего несколько месяцев назад в каком-то коллекционном наборе NES. То есть она пролежала нетронутой более 40 лет и находилась в максимально пристойном товарном виде. Отсюда и цена. Все равно считаете, что три зеленых ляма за игру перебор? Нет проблем – если найдете что-нибудь такое же, то продадите дешевле…

* Некий тип по кличке Ziwen обязался разработать собственную Grand Theft Auto 6, причем сделать это еще до того, как выйдет игра от Rockstar, то есть до ноября. Кроме шуток. И нет, крыша у него не поехала. Наверное. Дело в том, что он называет себя энтузиастом ИИ, и разрабатывать его «GTA6», разумеется, будет искусственный интеллект, а он только собирается раздавать ценные указания. На шестой день своей задумки ZIwen выложил вступительное видео. На наш взгляд, графика в нем похуже, чем у Rockstar. Однако если вам главное не графика, а геймплей, то можете продолжить наблюдать за ходом разработки. Вдруг получится что-то толковое?