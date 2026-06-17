Консоль Steam Machine с процессором AMD появилась в базе Geekbench

В базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования игровой консоли Steam Machine, что может свидетельствовать о переходе устройства к этапу предрелизного тестирования профильными изданиями и обозревателями. Об этом сообщает Videocardz.

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Согласно опубликованным данным, устройство с кодовым названием Valve Fremont оснащено кастомным процессором AMD с маркировкой Custom CPU 1772. Чип получил шесть физических ядер с 12 потоками и 16 МБ кэш-памяти третьего уровня. Тестирование проводилось под управлением операционной системы SteamOS.

Во время испытаний максимальная частота процессора достигала 4,86 ГГц. В однопоточном тесте Geekbench система набрала от 2282 до 2334 баллов, тогда как результат в многопоточном режиме составил от 7316 до 7392 баллов.

Как отмечают в Videocardz, полученные показатели в целом соответствуют результатам предыдущих тестов устройства под Windows, которые появились в открытом доступе еще в прошлом году. При этом новые записи представляют особый интерес, поскольку демонстрируют работу консоли под SteamOS.

Официально Valve пока не раскрывала сроки запуска новой консоли, однако активность вокруг тестовых образцов свидетельствует о приближении ее выхода.

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