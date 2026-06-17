В Сибири начнут выдавать официальные дипломы специалистам по киберспорту

Новосибирские школьники смогут получить официальный диплом в сфере киберспорта.

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В Новосибирске запускают программу среднего профобразования по киберспорту для выпускников 9-х классов. Учёба продлится 2 года и 10 месяцев, после неё студенты получат диплом СПО.

Готовить будут не только игроков. Выпускники смогут работать тренерами, аналитиками, менеджерами команд, комментаторами, SMM-специалистами и организаторами турниров.

– За время учёбы студенты освоят основы управления командами, организации соревнований, маркетинга, администрирования и спортивной психологии. Отдельное внимание планируется уделить анализу киберспортивных событий и развитию навыков эмоциональной устойчивости, – пишет издание Om1 Новосибирск.

Практику проведут специалисты индустрии, включая действующих и бывших игроков и тренеров.

Как отметил председатель Новосибирского областного отделения Федерации Компьютерного спорта Павел Ревердатто, такие программы появляются на фоне развития цифровой индустрии в РФ и популярности киберспорта. По его словам, сейчас ощущается нехватка профильных специалистов за пределами игровой сцены.