Европейская комиссия выступила против инициативы по сохранению закрываемых игр

Европейская комиссия отклонила инициативу Stop Destroying Videogames, которая была частью международного движения Stop Killing Games, выступающего за сохранение доступа пользователей к видеоиграм после прекращения их поддержки издателями.

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Регулятор не намерен продвигать законодательные изменения, которые ограничивали бы право разработчиков и издателей закрывать игровые серверы или прекращать распространение своих проектов. В Еврокомиссии подчеркнули, что компании обладают исключительными правами на принадлежащие им произведения, включая связанные с ними программные решения, технологии и визуальные элементы.

Ведомство также отметило, что действующее европейское законодательство уже предусматривает механизмы защиты интересов потребителей. В частности, компании обязаны заранее информировать покупателей об условиях предоставления цифровых услуг, включая сроки их действия и возможное прекращение поддержки.

При этом Европейская комиссия заявила о готовности продолжить взаимодействие как с представителями игровой индустрии, так и с потребительскими организациями. Одной из целей такого диалога станет повышение осведомленности пользователей о действующих правах и обязанностях участников рынка. Кроме того, регулятор не исключает дальнейшего совершенствования требований к прозрачности со стороны издателей и разработчиков.

Несмотря на отказ в поддержке инициативы, представители движения Stop Killing Games намерены продолжить работу над продвижением законодательных механизмов, направленных на сохранение игр. Организация заявила, что участвует в подготовке предложений для законодательных органов США и ЕС, а также разрабатывает материалы для рассмотрения вопроса в Европарламенте.

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