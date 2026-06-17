Клиент Steam Deck получил новый чехол бесплатно после обращения в поддержку Valve

Valve продемонстрировала высокий уровень клиентского сервиса, бесплатно заменив аксессуар для Steam Deck пользователю, оказавшемуся в необычной ситуации. Об этом рассказал пользователь Reddit с ником AHappyGummyWormx.

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История получила широкое распространение в сообществе Steam Deck после того, как AHappyGummyWormx опубликовал переписку со службой поддержки компании. В обращении он поинтересовался возможностью приобрести новый фирменный чехол для консоли, объяснив, что оригинальный аксессуар был испорчен его новорожденным ребенком, которого стошнило на кейс.

По словам пользователя, он хотел купить новый чехол и продолжить пользоваться оригинальным аксессуаром, однако он не продается отдельно и доступен только в комплекте с устройством. Представитель Valve предложил более неожиданное решение: компания бесплатно оформила новый чехол для Steam Deck OLED без каких-либо дополнительных расходов со стороны владельца устройства.

Поступок компании вызвал положительную реакцию среди геймеров на форуме. Сам AHappyGummyWormx заявил, что после такого опыта Valve «обрела клиента на всю жизнь». Пользователи также отметили высокий уровень клиентоориентированности компании и ее готовность помогать клиентам даже в нестандартных случаях.

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