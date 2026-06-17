В РФ купили более 850 тысяч копий футбольных симуляторов FIFA и EA Sports FC

М.Видео подвела итоги продаж видеоигр серий FIFA и EA Sports FC за последние 15 лет. За это время российские покупатели приобрели свыше 850 тысяч копий на приставках и компьютерах.

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Самым продаваемым оказалась FIFA 15. В пятёрку лидеров также вошли FIFA 20, FIFA 19, FIFA 17 и FIFA 16. Серия EA Sports FC, которая пришла на смену FIFA в 2023 году, уже успела закрепиться в десятке самых популярных. Особенно FC 25.

Представитель компании отметил, что переход от бренда FIFA к EA Sports FC прошёл для игроков почти незаметно, мол, новые части быстро стали хитами и по продажам, и по выручке.

Также он добавил, что интерес к футбольным играм традиционно подогревают крупные турниры, тем более чемпионаты мира.