Chopper показал пикем на плей-офф мэйджора по Counter-Strike 2

Бывший капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков поделился прогнозами на плей-офф IEM Cologne Major 2026.

По его мнению, Spirit встретится с FURIA в финале, а BetBoom Team дойдёт до полуфинала. В матче Vitality — Falcons Вишняков выбрал победителем Falcons.

Мощно в верхней части сетки. Жаль, что не получим финал Spirit — Vitality, но так даже лучше. Vitality сначала нужно заряженного Илюху пройти. Верю в пацанов, будет тяжело, особенно без помощи за спиной. У BetBoom отличный шанс на вайбе без ожиданий дойти до финала, а там всякое происходит. Мои ожидания на финал — Spirit — FURIA и праздник CS для всего СНГ!

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Плей-офф IEM Cologne Major 2026 начнётся 18 июня. Сам мэйджор проходит со 2 по 21 июня.