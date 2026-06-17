Портативку MSI Claw 8 EX AI+ с чипом Intel Arc G3 Extreme оценили в $1799

MSI раскрыла стоимость нового портативного игрового ПК Claw 8 EX AI+, который впервые показали на выставке Computex в начале июня. На момент анонса компания не называла цену устройства, однако теперь она появилась в официальном магазине MSI.

© MobiDevices

Стоимость

Новинка оценена в $1799, что делает её одной из самых дорогих портативных игровых систем на рынке. Некоторые ритейлеры уже предлагают MSI Claw 8 EX AI+ немного дешевле.

Например, в магазине Newegg модель доступна за $1699. Тем не менее даже такая цена значительно превышает стоимость предыдущей версии MSI Claw 8 AI+, которая оснащалась процессором Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ, но продавалась примерно за $1119. Высокая стоимость вновь связана с текущими проблемами на рынке DRAM.

Характеристики

За эту цену покупатели получают топовые характеристики: графику Intel Arc B390, 8-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 нит, а также элементы управления с датчиками Холла.

MSI Claw 8 EX AI+ также оснащён аккумулятором ёмкостью 80 Вт·ч с поддержкой зарядки мощностью до 65 Вт через USB-C, двумя портами Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и другими современными интерфейсами.