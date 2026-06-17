Xbox закроет студию, которая неделю назад анонсировала новую игру

7 июня фанаты увидели анонс новой игры Senua от Ninja Theory — внутренней студии Microsoft. Вот только, как пишут СМИ, компания закрывает студию разработчиков.

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The Verge со ссылкой на свои источники пишет, мол, сотрудников студии в Кембридже уже предупредили о закрытии. Однако, как выяснил ещё и Bloomberg, похожая участь может ждать и другие известные студии, купленные Microsoft.

Речь идёт о создателях Psychonauts (Double Fine) и разработчиках South of Midnight (Compulsion Games). Сейчас они ведут переговоры, чтобы отсоединиться от Xbox и стать независимыми.

Перемены связывают с новой руководительницей Xbox Ашей Шармой, что пришла на смену Филу Спенсеру. Она нацелена на развитие «только самых крупных и прибыльных игровых серий», чтобы помочь компании «снова расти».