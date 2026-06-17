HoYoverse анонсировала стрим перед релизом обновления для Genshin Impact

Студия HoYoverse анонсировала стрим перед релизом крупного обновления «Луна VIII» для Genshin Impact. На нём разработчики раскроют главные детали последного большого патча перед выходом Снежной.

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Стрим версии Genshin Impact 6.7 пройдёт в эту пятницу, 18 июня в 15:00 мск, посмотреть прямой эфир можно будет на официальных Twitch и YouTube.

Апдейт «Луна VIII» добавит в игру нового персонажа Сандроне с уникальными боевыми реакциями, которые позже будут раскрыты в Снежной. Судя по обложке, сюжетные события будут происходить в Фонтейне, а игроки ждут первых новостей о будущем регионе и следующих героях.