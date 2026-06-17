Геймер перешел по ссылке и лишился вещей в Dota 2 на тысячи рублей

21-летний житель Минска лишился ценных игровых предметов в Dota 2 после перехода по вредоносной ссылке. Ущерб составил около 550 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 14 тыс. российских рублей. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале МВД Белоруссии.

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По данным ведомства, во время игры молодой человек получил от неизвестного пользователя предложение присоединиться к команде. Для участия требовался статус «профессионального уровня», которого у геймера не было. Несмотря на это, его пригласили в общий чат и отправили ссылку для подключения к командной игре.

Перейдя по ссылке, минчанин оказался на фишинговом сайте, внешне практически не отличающимся от официального игрового портала. Не заметив подмены, он ввел логин, пароль и адрес электронной почты.

Этих данных оказалось достаточно, чтобы злоумышленники получили доступ к его аккаунту, похитили все ценные предметы из цифрового инвентаря и удалили пользователя из группы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В МВД напомнили пользователям о необходимости соблюдать осторожность и не переходить по подозрительным ссылкам, а также не передавать личные данные незнакомцам, в том числе в онлайн-играх.

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