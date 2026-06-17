«Мы проиграли им всего один раз». Donk — о матче с G2 в плей-офф мэйджора

Рифлер Team Spirit Данил donk Крышковец в интервью HLTV поделился ожиданиями от четвертьфинала IEM Cologne Major 2026 против G2 Esports.

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По его словам, Team Spirit хорошо понимает игру соперника, но не строит иллюзий.

Думаю, у нас никогда не было проблем против этого состава G2. Мы проиграли им всего один раз в онлайне — на BLAST London, и это всё. Мы хорошо понимаем, как они играют. Но у нас нет ожиданий, что мы обязательно на 100% их обыграем, потому что это плей-офф мэйджора и здесь может случиться всё что угодно. На прошлом мэйджоре мы, например, проигрывали Falcons со счётом 0:7 или 0:8, а потом обыграли их в первом раунде плей-офф. Так что такое может произойти и с нами.

Напомним, Spirit проводит весь мэйджор без тренерского штаба — Сергей Hally Шаваев был госпитализирован перед турниром, а Дмитрий s0tf1k Форостянко не получил визу. Четвертьфинал Spirit — G2 пройдёт 20 июня в формате best-of-3 на арене LANXESS в Кёльне.