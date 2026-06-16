Внук спустил все сбережения деда на онлайн-игры и довел его до обморока

В китайской провинции Хэнань 13-летний подросток потратил все сбережения своего дедушки, страдающего от почечной недостаточности и перенесшего инсульт, на покупки в онлайн-играх. Об этом сообщает издание Sohu.

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Пожилой мужчина выращивал чеснок в течение года, чтобы оплатить лечение, однако при проверке банковского счета обнаружил, что на нем осталось лишь несколько цзяо, после чего потерял сознание.

По данным Sohu, пожилой мужчина планировал погасить долги и обратиться в больницу. Однако все накопленные средства были израсходованы внуком на игровые покупки.

После произошедшего подросток признался, что начал тратить деньги из-за желания не отставать от сверстников. По его словам, среди друзей принято сравнивать игровые облики персонажей, а отсутствие редких предметов может стать причиной насмешек и исключения из компании. Мальчик рассказал, что сначала хотел потратить небольшую сумму, но затем уже не смог остановиться и продолжал совершать покупки.

Ранее блогер собрал 52 млн рублей на лечение ребенка и потратил их на «красивую жизнь».